Universitario de Deportes sorprendió con la contratación de Alejandro Hohberg. El exvolante de Alianza Lima, que fichó por tres temporadas, fue presentado oficialmente esta noche en un hotel capitalino.

"Primero, agradecerle a Universitario por confiar en mí, por la oportunidad que me da. Agradecer al comando técnico por la confianza, por jugársela por mi persona. Es fue la mayor inspiración para tomar esta decisión. Estoy feliz de haberla tomado. Muy seguro. Espero estar a la altura de este gran club", fueron las primeras palabras de Alejandro Hohberg.

Después de ponerse la camiseta crema y posar para los fotografos con su nueva piel, pasó a responder algunas preguntas todas ellas referidas al compadre.¿Celebrarías un gol ante Alianza Lima?

"Yo celebro todos los goles. No celebraría un gol ‘contra’ Alianza porque no tengo nada en contra. Si hago cualquier gol con la 'U', lo voy a gritar”, comentó..

¿Es una presión jugar en Universitario?

“Presión no siento. Siento gran responsabilidad en responder. No importa de dónde venga, siempre se pedirá de inmediato estar a la altura. El técnico me tiene mucha confianza y yo también”, acotó.

Alejandro Hohberg aseguró que recibió muestras de apoyo desde anunciaron su contratación: “Desde que surgió la noticia, la gente de de la U me apoyó bastante. Puedo prometer que voy a dejar todo, como en todos los equipos en los que he estado. Sé qué camiseta voy a defender”.

Luego, agregó: "Mi decisión pasa por la convicción que tuvo el club en contratarme. Estoy contento. Las ambiciones son las máximas, conseguir el título, pelear arriba, tenemos un gran equipo, jóvenes con mucho talento”.