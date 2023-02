Alex Valera hizo 12 goles en 17 partidos con Universitario en la Liga1 Betsson 2022. | Fuente: Club Universitario

Universitario de Deportes no la pasó bien en su visita a Tarapoto. Los cremas generaron ocasiones que no pudieron concretar y, ya en la segunda parte, pagaron caro un error que los obligó a despedirse sin sumar, pues Miguel Carranza marcó, a favor de Unión Comercio, el único gol del encuentro.

Tras el pitazo final del partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga1 Betsson 2023, Alex Valera, quien tuvo la posibilidad de abrir la cuenta, hizo una autocrítica, refiriéndose a las chances que desperdició.

“Me he fallado muchos goles, no se me abrió el arco y ahora solo queda pensar en el partido del domingo ante Alianza Lima. En el primer tiempo, me fallé como tres goles y tengo esas jugadas en la cabeza. Solo queda seguir enfocado”, dijo en diálogo con Fútbol en América.

Alex Valera, quien fue titular y jugó los 90 minutos en el partido entre Unión Comercio y Universitario de Deportes, llegaba de anotar ante la Academia Cantolao, en el debut del cuadro merengue en el Torneo Apertura. Ahora buscará su revancha en el clásico ante Alianza Lima, programado para el domingo 19 de febrero, a las 3:30 pm., en el Monumental.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Palabra del DT

Quien también brindó declaraciones luego de caer en Tarapoto fue el entrenador de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci. En conferencia de prensa, el DT argentino dio a conocer sus conclusiones.

"Da bronca perder así porque, si bien es cierto (que) no hicimos un buen partido, tuvimos muchas situaciones para convertir, pero Comercio estuvo más acertados que nosotros y, cuando llegaron, golpearon", dijo.

"Siempre trabajamos en todos los aspectos, pero no estuvimos finos en el último pase ni el remate final. Pagamos caro los pocos errores que cometimos, pero hay que seguir trabajando porque esto recién comienza”, agregó.

“Estoy tranquilo porque se compitió muy bien, a pesar de la dificultad de la cancha, por la temperatura y todo lo que conlleva esto. Creamos situaciones, esperemos que el para el clásico se abra el arco", finalizó Carlos Compagnucci.

Programación de la fecha 5 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 17/02

4:00 pm. ► Sporting Cristal vs. FBC Melgar ► Alberto Gallardo (Lima)

7:00 pm. ► César Vallejo vs. Unión Comercio ► Mansiche (Trujillo)

Sábado 18/02

1:00 pm. ► Sport Huancayo vs. Cienciano ► IPD de Huancayo (Huancayo)

3:30 pm. ► UTC vs. Academia Cantolao ► Héroes de San Ramón (Cajamarca)

3:30 pm. ► Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci ► Alberto Gallardo (Lima)

Domingo 19/02

1:00 pm. ► Atlético Grau vs. ADT ► Municipal de Bernal (Piura)

3:30 pm. ► Universitario de Deportes vs. Alianza Lima ► Monumental (Lima)

6:00 pm. ► Cusco FC vs. Alianza Atlético ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Lunes 20/02

3:30 pm. ► Deportivo Municipal vs. Deportivo Binacional ► Iván Elías Moreno (Lima)