Alex Valera: "Me motiva estar en la 'U', quiero estar en la lista de goleadores" | Fuente: Universitario de Deportes

Uno de los clubes que ya se viene alistando en pretemporada para la Liga 1 2021 es Universitario de Deportes. Por su parte, Alex Valera, delantero del club 'crema', conversó sobre su experiencia en los primeros días de trabajo en Campo Mar.

"Me siento bien, estos dos días ha ido bien, el trabajo ha sido fuerte. El grupo me recibió de buena manera, el grupo es sencillo, ya estoy entrando en confianza. Me siento conforme con los compañeros", declaró Valera a Universitario Play.

Asimismo, agregó: "Es primera vez que entreno en Campo Mar, las instalaciones son muy bonitas, el campo en perfectas condiciones. Tenemos todo para hacer buena pretemporada, es demasiado duro el trabajo, pero me siento motivado de estar en la 'U' y estoy feliz por todo lo que estoy pasando".

En tanto a sus expectativas personales, el ex Deportivo Llacuabamba recalcó que quiere seguir con la racha goleadora del 2019: "Quiero hacer buena campaña en el club, quiero estar en la lista de goleadores, seguir sumando como siempre. Este año tiene que ser bueno, mejor que el que pasó. Me queda trabajar duro, cuidarme bastante y tener muchas ganas de triunfar en los partidos".

Por último, se refirió al apoyo de los hinchas: "Nosotros siempre vemos redes y pido que nos motiven bastante, que alienten al club y nos den la confianza para resolver todo en el campo".