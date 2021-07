Álex Valera | Fuente: Liga 1

Previo al inicio de la Fase 2, uno de los rumroes en la Liga 1 era el posible traspaso de Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, al fútbol búlgaro y, por su parte, futbolista conversó con RPP Noticias y confirmó que hubo negociación.

"Hubo propuestas de equipos. Lo más formal fue lo de Bulgaria y no se concretó. Si se hubiera dado, si le hubiera ayudado a la 'U' y a mí, yo feliz de salir al extranjero porque esas oportunidades son únicas. No hubo acuerdo", sostuvo Valera en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En la misma línea, agregó: "No fui a Bulgaria por el tema económico, creo que no iba a ayudar tanto a Universitario. Mi idea era irme, ganar yo, pero también que le dejen algo al equipo, entonces no se dio".

En tanto a sus expectativas personales para este torneo, el ex Deportivo Llacuabamba precisó: "Estoy contento por lo que anoté en Copa Libertadores, pero como delantero quiero seguir anotando para ayudar al equipo y, en lo personal, para agarrar confianza. Me faltan un montón, pero quedan partidos".

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima:

Asimismo, el delantero de 25 años también fue consultado sobre si le hace ilusión enfrentarse al clásico rival en la fecha 7 de la Fase 2: "Sería algo bonito meter un gol en el clásico ante Alianza Lima, claro que lo he pensado porque es un partido muy importante", sostuvo.

