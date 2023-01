Alex Valera viajó a Chile con Universitario: ¿Cómo está físicamente para afrontar los amistosos?

Alex Valera es atacante de la Selección Peruana. | Fuente: Universitario

Alex Valera pidió disculpas a los hinchas cremas en su presentación como fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2023. Su salida rumbo a Al Fateh de Arabia Saudita no fue de las mejores en julio pasado y eso lo sabe muy bien el delantero de 26 años, que ya cambió de chip para el inicio de su segunda etapa en el club.



Ni bien llegó a Perú, Valera siempre mostró su disponibilidad para volver a Universitario, que nuevamente le abrió las puertas para reforzar su delantera la cual ya integran Emanuel Herrera y Alexander Succar.

Este jueves, el natural de Pomalca (Chiclayo) viajó a Chile junto a la delegación de Universitario que enfrentará en duelos amistosos a Curicó Unido y Ñublense, el viernes y domingo, respectivamente.

Valera señaló que no le costó volver a integrarse al equipo que dirige el argentino Carlos Compagnucci y que se encuentra en óptimas condiciones en el aspecto físico.

Valera, bien físicamente

"No me ha costado, he venido en constante movimiento. Tengo que adaptarme a la idea de profesor. Lo conozco y me gusta mucho su esquema de juego", señaló Valera a RPP Deportes.

"Físicamente bien, apto para jugar y conforme como pasen los días yo mismo me voy a adaptar", agregó.





Alex Valera fue presentado por el director deportivo de Universitario, Manuel Barreto. | Fuente: Universitario

Alex Valera sobre la hinchada de Universitario

Uno de los fichajes más resonantes en Universitario tiene como protagonista a Alex Valera, que viajó junto a sus compañeros para la gira en suelo chileno. Previo a subir al avión que lo trasladará a Santiago, el atacante de 26 años se mostró feliz de su regreso a Universitario.

"El grupo ha trabajador de la mejor manera en estos días que lo he visto, bueno yo creo que vamos a hacer buenos partidos, esto también nos ayuda para comenzar bien el campeonato", aseguró en conversación con RPP Deportes.

Valera indicó que los hinchas merengues lo recibieron gratamente pese a su polémica salida de Universitario en julio del 2022 para fichar por el Al Fateh. "Bien, bien de la mejor manera. Les agradezco siempre", agregó.





