Alexander Succar tiene contrato hasta fin de temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Este sábado, Universitario de Deportes tendrá una nueva oportunidad para terminar con la mala racha de tres derrotas consecutivas. Su próximo reto será en el Monumental, ante Binacional, a partir de las 7:00 pm. Y, aunque no hay un '11' confirmado aún, es muy probable que Alexander Succar vuelva a tener participación desde el arranque.

El centrodelantero, quien es titular tras la salida de Alex Valera, tiene una revancha personal de cara al gol, pues en lo que va de la temporada solo ha podido anotar en una ocasión, ante la Universidad San Martín. Ahora, en la previa del encuentro por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022, brindó declaraciones al departamento de prensa del club.

"Es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y también hay virtudes del rival. Siento que he tenido oportunidades que se han generado por nuestros mismos esfuerzos. En Cusco, pegó en el palo. Con Municipal, el arquero estuvo en uno de su mejores partidos, pero no son excusas. Soy consciente de esas cosas y trabajo para eso", dijo.

Alexander Succar, delantero de 27 años, también se refirió a las críticas que recibe por parte de la hinchada de Universitario de Deportes. "La barra siempre está alentandonos, siempre pide reultados, pero yo no me corro de esa responsabilidad. Lo hago con mucho convencimientos. Lo trabajo durante la semana. Me entreno muy bien y siento que ese es el camino. Que (los hinchas) nos sigan alentando. No nos corremos de la presion. Que sigan viniendo a la cancha porque, después de este partido, tal vez se nos puedan abrir nuevas posibilidades", agregó.

No todas son malas noticias en tienda crema. Esta semana, Luis Urruti volvió a hacer trabajos con pelota, y su regreso al campo está cada vez más cerca. Su primer reencuentro con el balón se dio el pasado jueves 11 de agosto, en Campo Mar.

En marzo, el extremo uruguayo sufrió la rotura del ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda, y se sometió a una operación de larga recuperación. Tras unos primeros meses de rehabilitación en su natal Uruguay, 'Tito' retornó a fines de mayo a Perú. Desde entonces, empezó a trabajar con el cuerpo médico de la 'U'.

Ahora, se estima que le resta un mes para que se ponga a punto y pueda ser considerado por Carlos Compagnucci, entrenador de Universitario de Deportes. El plan inicial fue que regrese en setiembre, y todo hace indicar que así será. De hecho, hace algunos días, el director deportivo del club, Manuel Barreto, contó que el jugador le mencionó que estaría a disposición el 20 de setiembre. El respecto, en RPP pudimos confirmar que la intención es que vuelva a ser convocado el 18 de setiembre, para el partido ante Atlético Grau.