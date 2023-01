Alexander Succar hizo cinco goles en la Liga1 Betsson 2022. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Durante la pretemporada de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci no ha podido contar con Alexander Succar. Aunque renovó contrato, el centrodelantero continúa recuperándose de una lesión en el tobillo que le impidió ser considerado en los partidos amistosos.

A poco del inicio de la Liga1 y la Copa Sudamericana 2023, el atacante brindó declaraciones refiriéndose tanto a su situación médica como a las expectativas del plantel en el torneo local como en el internacional.

"Queremos lograr cosas importantes, avanzar en la Copa Sudamericana y vamos a esperar a que se solucionen las cosas (en la Liga 1 Betsson 2023). Ahora, como está el panorama, hay que esperar cuándo comenzamos″, dijo el futbolista de Universitario de Deportes.

“Sí estoy lesionado todavía, es por eso que aún no me reincorporo con el equipo, pero cada día que pasa ya me encuentro mejor, así que espero reincorporarme lo antes posible. Vamos a ver si es que regreso al debut, es poco a poco”, agregó Alexander Succar.









Universitario de Deportes en la Liga1

El cuadro merengue debutará en el torneo local el próximo fin de semana, de visita. Aunque inicialmente arrancaba la Liga1 Betsson 2023 en casa ante Cienciano, ahora, tras la suspensión de la fecha 1, el campeonato empezará con la segunda jornada.

Así, Universitario de Deportes disputará su primer partido oficial en la temporada frente a Alianza Atlético de Sullana. El encuentro está programado para el domingo a las 3:30 pm.

Un nuevo refuerzo

Williams Riveros es el nombre elegido en Universitario de Deportes para reforzar la defensa. El paraguayo de 30 años interesó a la institución crema y, en cuestión de días, se llegó a un acuerdo de palabra entre las partes. Aunque aún falta la firma para que sea oficial, todo está encaminado para que vista la crema en la Liga1 Betsson 2023.

El zaguero llega proveniente de Oriente Petrolero, equipo en el que estuvo a préstamo la última temporada, pues su pase pertenece al Barcelona de Ecuador, club que, según confirmó su presidente, no lo tenía en sus planes.