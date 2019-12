Universitario será el sexto equipo en la carrera de Alexander Succar. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @alexsuccar

Alexander Succar se ve en la segunda fase de la Copa Libertadores. En una entrevista con GolPerú, el nuevo delantero de Universitario de Deportes señaló que ya tiene en mente la llave que tendrán contra Carabobo y confía en pasar a la próxima etapa.

"Tengo la Copa Libertadores en la cabeza y estoy muy pendiente de Carabobo, voy a entrenar pensando en que vamos a clasificar. Eso es lo que tengo en la cabeza y, como objetivo personal, tengo que hacer lo mejor posible para dar todo por esta camiseta. Espero que la gente me reciba bien", dijo.

Por otro lado, Alexander Succar indicó que ya se encuentra a la expectativa de poder comenzar los entrenamientos con Universitario de Deportes. Incluso, reveló que el club crema intentó contratarlo hasta en dos oportunidades durante el presente año y lamentó que no hayan podido llegar a un acuerdo.

"Estoy muy contento de estar acá y me encuentro esperando el inicio de los trabajos. Esta es una camiseta importante, me encuentro feliz por cerrar el acuerdo y saber que ya estoy dentro. Tratamos que se dé en enero y julio de este año, pero hoy finalizamos esa historia. La gente me da arengas y estoy preparado", concluyó.