Alianza Atlético: "No haremos ningún reclamo por el partido ante Universitario"

Este viernes se dio a conocer que un grupo de barristas de Universitario de Deportes ingresaron a las instalaciones de Campo Mar donde se encontraban los jugadores para pedir la renuncia del entrenador Ángel Comizzo.

Por su parte, Lander Alemán, presidente de Alianza Atlético, el próximo rival del cuadro 'merengue', indicó que el equipo de Sullana no elevará ningún pedido a la Liga 1 tras este incidente.

"El club no tomará ninguna decisión. La 'U' no tiene la culpa de que terceros vayan a perjudicarlos. La 'U' no tiene responsabilidad. Alianza Atlético no hará ningún reclamo (por partido ante la 'U'). Pero sí hay preocupación por los contagios", indico Alemán en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, el directivo también habló sobre la situación actual de Carlos Ascues, quien incumplió con los protocolos en horas de la madrugada: "El caso está en un proceso que hemos continuado, de acuerdo a la FPF. Estamos esperando un pronunciamiento de la FPF. Nosotros lo hemos sancionado (a Ascues) con una separación de dos fechas. Sí queremos seguir contando con él. Hoy o mañana se debe reincorporar a los entrenamientos".

El encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético está pactado para este sábado 1 de mayo a partir de las 3:30 pm (hora peruana) en el estadio Iván Elías Moreno.

