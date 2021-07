Alianza Lima jugará el sábado 24 de julio. | Fuente: Liga Profesional de Fútbol

La Fase 2 del torneo peruano está a muy poco de empezar. Por eso, este viernes, la Liga1 usó sus redes sociales para publicar no solo la primera, sino también la segunda fecha del segundo campeonato del año.

La segunda jornada irá del viernes 23 al domingo 25 de julio y arrancará con el duelo entre Cienciano y Cantolao. Ese mismo día, se enfrentarán Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal.



El sábado tendrá tres patidos: Alianza Atlético de Sullana vs. Sport Huancayo, Ayacucho FC vs. Sport Boys y Alianza Universidad vs. Alianza Lima.

El tercer y último día tendrá también tres enfrentamientos: Cusco vs. Binacional abren la jornada, Melgar vs. Vallejo se miden a la 1:15 pm. y 3:30 pm. Universitario de Deportes choca con UTC.

Sporting Cristal y San Martín son rivales en la fecha 2, pero por la participación de los rimenses en Copa Sudamericana (ante Arsenal el miércoles 21) y Copa Bicentenario (frente a Carlos A. Mannucci el martes 27), el duelo será reprogramado.

Esta es la programación completa de la segunda jornada de la Fase 2:

Más sobre la Fase 2

La Fase 2 será la segunda parte del torneo de Primera División y se jugará bajo el formato de todos contra todos. Constará de 17 fechas y arrancará el sábado 17 de julio.

Durante el presente mes, se jugará únicamente los fines de semana. Sin embargo, en agosto, setiembre y octubre, habrá dos semanas con fechas dobles, por el tiempo de para durante las Eliminatorias. La idea es que la fase regular culmine en octubre y en noviembre sean los play off.

