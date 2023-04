La fecha 12 del Torneo Apertura se realizará entre el viernes y el domingo.

Alianza Lima consiguió un triunfazo en Piura y se afianzó como único líder de la Liga1 Betsson 2023. Los blanquiazules se mantienen en la punta, con 21 unidades, pero no deben confiarse, pues un mínimo tropiezo les podría costar caro: Universitario de Deportes se ubica en el segundo lugar, con apenas dos puntos menos.

La lucha está apretada, pues Cusco FC y Sporting Cristal también se encuentran en la pelea. Por eso, cada fecha se juega como una final. Y la número 12 no será la excepción. En esta ocasión, la cita futbolística irá del viernes 14 al domingo 16 de abril: se jugarán dos partidos en el primer día, cuatro en el segundo y tres en el tercero.

El partido inaugural lo protagonizarán el equipo rimense y Sport Boys, en el Alberto Gallardo. Poco después, FBC Melgar recibirá a Cienciano, en el denominado clásico del sur.

Un día después, el vigente bicampeón del fútbol peruano será local ante la Academia Cantolao. Antes, César Vallejo, Sport Huancayo y Alianza Atlético visitarán a Atlético Grau, Binacional y Carlos A. Mannucci.

Ya el domingo, se llevarán a cabo los tres duelos restantes: Deportivo Garcilaso vs. UTC, ADT vs. Cusco FC y Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes. En esta oportunidad, Unión Comercio es el equipo al que le toca descansar.





Viernes 14 de abril

4:00 pm. ► Sporting Cristal vs. Sport Boys ► Estadio Alberto Gallardo | Liga1 Max

7:00 pm. ► FBC Melgar vs. Cienciano ► Estadio Monumental UNSA | Liga1 Max

Sábado 15 de abril



1:00 pm. ► Atlético Grau vs. César Vallejo ► Estadio Municipal de Bernal | Liga1 Max

3:30 pm. ► Binacional vs. Sport Huancayo ► Estadio Guillermo Briceño Rosamedina | Liga1 Max

7:00 pm. ► Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético ► Estadio Mansiche | Gol Perú

7:00 pm. ► Alianza Lima vs. Academia Cantolao ► Estadio Alejandro Villanueva | Liga1 Max

Domingo 16 de abril

1:00 pm. ► Deportivo Garcilaso vs. UTC ► Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Liga1 Max

3:30 pm. ► ADT vs. Cusco FC ► Estadio Unión Tarma | Liga1 Max

4:00 pm. ► Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes ► Estadio Iván Elías Moreno | Gol Perú





Descansa: Unión Comercio



