Universitario de Deportes entrenó bajo el mando del 'Coco' Araujo. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, con goleada por parte del equipo visitante en el Monumental, tuvo consecuencias en la interna del club merengue. La más importante, sin dudas, fue la salida de Álvaro Gutiérrez.



El DT uruguayo no seguirá en la 'U', y este martes acudió a Campo Mar, junto a su cuerpo técnico, para despedirse del plantel. Según pudo conocer RPP Noticias, el estratega tuvo una breve despedida, en la que les agradeció a los jugadores, se asumió como responsable directo y les mencionó que se sentía en condiciones de revertir la situación, pero entendía que, en el fútbol, mandan los resultados.

Por otro lado, respecto a las declaraciones de Santiago Castro, en Campeonísimo ("Lo que lo golpeó mucho fue ver una imagen del equipo en la cancha, de ver equipo sin rebeldía, en un momento el equipo estaba 3-1 abajo y algunos jugadores caminaban en la cancha, algunos extranjeros que están para hacer la diferencia, no lograron dar pie"), aclaró que no es su representante sino un intermediario, y manifestó que ese no es su sentir.

La semana de Universitario de Deportes

Si bien el lunes 18 de abril los jugadores de la 'U' tuvieron libre, este martes retomaron entrenamientos en Campo Mar, ya no al mando de Álvaro Gutiérrez, sino de Jorge Araujo, quien asumirá el mando del primer equipo de manera interina.

Según conocimos, el entrenamiento de Universitario de Deportes se basó en trabajos a espacio reducido y ejercicios de definición. En los próximos días se definirá el '11' de cara al partido ante Sport Boys, programado para el próximo domingo a las 3:30 pm.