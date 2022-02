Álvaro Gutiérrez | Fuente: Universitario de Deportes

Sin duda Universitario de Deportes arrancó la Liga 1 Betsson con buen pie en estas dos fechas, y por su parte el entrenador Álvaro Gutiérrez se refirió a la actualidad del cuadro 'crema', actual puntero con puntaje perfecto en la tabla de posiciones.

"Vi muy bien el rendimiento del equipo. Fue un partido difícil como seguro lo serán todos, por suerte lo pudimos trabajar bien y meter ese segundo gol tranquilizador que nos ayudo en el resultado", declaró Gutiérrez en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega uruguayo agregó: "Campomar es un lugar hermoso para trabajar, hay mucho para desarrollar y está en un lugar privilegiado. El estadio es 'Monumental', muy grande y muy bien organizado que es lo que se merece la hinchada de la 'U', quienes se hicieron notar bastante en el partido. El apoyo que los jugadores sienten les da un plus a la hora de jugar".

Por último, sostuvo: "Yo no me cierro a cerrar el plantel. Si hay la posibilidad de traer jugadores que sumen para el equipo estaría encantado, pero siempre y cuando esté dentro de las posibilidades del club no hay problema. Tenemos un equipo de scouting que siempre se fija en jugadores accesibles para el club".

Sobre sus planes deportivos, agregó: "Estamos buscando romper las malas estadísticas de la 'U' y clasificar a la fase de grupos. No tenemos miedo, lo tomaremos como un desafío pero somos consciente que frente a nosotros tendremos rivales poderosos".