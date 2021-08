Álvaro González | Fuente: Selección de Uruguay

Este jueves la Selección Peruana se medirá ante Uruguay por la fecha triple de Eliminatorias y, por su parte, Álvaro 'Tata' González, ex seleccionado y mundialista 'charrúa', se refirió a la actualidad de ambos equipos.

"Creo que Perú, además de sus individualidades, tiene un buen juego de equipo. Además viene con una identidad por el mismo cuerpo técnico de hace años. Es un rival durísimo para nosotros yendo de visita", sostuvo González en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, González, actual jugador de Defensor Sporting de Uruguay, también fue consultado sobre la posibilidad de que pueda llegar al fútbol peruano y, precisamente, a Universitario de Deportes, equipo en el que sonó hace algunos años.

"Se me mencionó varias veces la posibilidad de ir a Universitario y yo siempre dije que no me desagradaba, más bien sería un gusto jugar en un grande de Perú como Universitario. Hay muchos uruguayos que pasaron por ahí, incluso Gregorio Pérez que también estuvo acá en Defensor Sporting. La liga peruana ha crecido mucho y seduce como para llegar", precisó González.

Importancia del público en el Perú - Uruguay:

En su experiencia como seleccionado nacional de Uruguay, el 'Tata' habló de la importancia del hincha en los estadios: "Las localías en Eliminatorias se hacen sentir no solo por el apoyo, sino por el clima hostil para los visitantes. Uruguay tendrá que saber dominar la ansiedad y hacer su partido".

