El empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Ayacucho dejó un sabor amargo en Ángel Comizzo. El técnico crema reconoció que su equipo "no hizo su mejor partido" en la sexta fecha de la Fase 2 por la Liga1 Betsson.

"No hemos jugado tan bien como el partido anterior, el equipo no hizo su mejor partido. No supimos manejar la pelota en el segundo tiempo, tendremos que analizarlo. Sin duda, si no juegas mejor que el rival es difícil que puedas ganar y nosotros no hicimos nuestro mejor juego", indicó Comizzo al finalizar el partido.

Luego, añadió: "Simplemente no salieron las cosas cómo las habíamos imaginado pero el fútbol tiene estas cosas que a veces juegas bien y otras no".

Tras el gol de Ayacucho, que significaba el empate 1-1, el técnico de la 'U' decidió cambiar a Hernán Novick. No lo mantuvo en la cancha para buscar la victoria: "Cuando tomo una decisión, ya está listo, se termina ahí", afirmó Comizzo.

Universitario y el clásico

El miércoles, 18 de agosto, Universitario se enfrentará a Alianza Lima, pero adicionalmente Ángel Comizzo se enfrentará a su amigo, Carlos Bustos.

"Ya nos enfrentamos con la San Martín, Carlos (Bustos) es un amigo de muchos años, jugamos juntos en Talleres de Córdoba, es una amistad de mucho tiempo, esperemos que salga un buen partido y un buen espectáculo", concluyó Comizzo.

