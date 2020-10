Ángel Comizzo llegó en la fecha 7 de la Fase I de la Liga 1 Movistar. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La usó desde la fecha 7, la primera que dirigió esta temporada con Universitario de Deportes, y no se la quitó más. Una casaca sin marca visible, pero lo suficientemente llamativa como para recordarla: negra en la parte superior y guinda en la inferior.

A Ángel Comizzo le funcionó la cábala: tras 10 partidos jugados, y con todavía nueve puntos en juego, Universitario se quedó con la Fase I de la Liga 1. Ya con el objetivo conseguido, tras vencer 3-1 a César Vallejo, el DT lo admitió ante RPP. "¿Qué entrenador no tiene cábalas?", dijo, entre risas.

Un día después del logro, se explayó en conferencia de prensa. "Ese fue un regalo de mi hijo, que, un día antes de salir de La Reconquista (Argentina), me pidió que la use y, bueno, la usamos. No se siente calor, ni frío, ni nada, así que va a seguir", mencionó.

Ángel Comizzo la llevaba puesta durante el partido. Antes del inicio y después del pitazo final, vestía cualquier otra cosa. Pero durante los 90' era fija. Ni siquiera la indicación de llevar un chaleco encima (para que no se confunda con la camiseta de los jugadores) lo llevó a quitársela. Y le dio resultados.