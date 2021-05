Ángel Comizzo: "Este envión anímico ilusiona al jugador de Universitario" | Fuente: Liga 1

Este lunes Universitario de Depores venció por 1-0 a UTC de Cajamarca en un partido reprogramado por la fecha 7 de la Liga 1 Betsson y, tras el encuentro, Ángel Comizzo, entrenador del equipo 'crema', dio sus impresiones sobre el trámite del partido.

"Hubo muchos jóvenes con algunos jugadores de experiencia. Estamos felices por el resultado conseguido y por estar en la pelea de nuevo, el sábado jugaremos contra el rival directo", indicó Comizzo en diálogo con RPP Noticias.



En tanto a la Copa Libertadores, agregó: "Vamos a ver el partido del miércoles y plantear el mejor partido posible ante Defensa y Justicia, no jugamos contra cualquiera porque es campeón de la Sudamericana y campeón de la Recopa ante Palmeiras. Hay que recuperar a los que están lesionados, intentaremos rearmar otra vez el equipo".

Asimismo, llenó de elogios a sus futbolistas: "Estoy contento por los jugadores, porque todo su esfuerzo y sacrificio tiene un premio acorde a lo que entregan en el campo de juego. Improvisamos a Alfageme de marcador central y ha tenido un trabajo excelente, Cabanillas es un chico nuestro, del club, a veces maltratado y hoy hizo un partido tremendo".

"Cabanillas terminó llorando porque ellos sienten la camiseta también cuando se sienten atacados ante tanto esfuerzo, son seres humanos y son chicos. Estamos contentos, ellos están felices porque esto los pone en la pelea", precisó Comizzo.

Por otro lado, habló de la utilidad de este buen resultado: "Este envión anímico sirve muchísimo porque estos jugadores se vuelven a ilusionar, el partido del miércoles es tremendo pero ellos están con ganas de llevarse un triunfo. No sabemos si Quina o Gutiérrez llegan para ese partido".

"Al hincha de Universitario de Deportes qué le puedo edcir, a veces están enojados porque el equipo no gana o no juega bien, yo no contrarresto eso, tiene razón. Pero también es cierto que hay gente que está arriba que están acostumbardos a tomar el club por asalto, esa gente es la que nunca más debe estar en este club", precisó Comizzo.

