Alejandro Hohberg permaneció dos temporadas en Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario de Deportes

Alejandro Hohberg dejó la camiseta de Universitario de Deportes para vestir la de Sporting Cristal. Y, poco antes de que el cambio sea oficial, hubo muchas especulaciones respecto a problemas entre el jugador y Ángel Comizzo.

Este lunes, el DT crema rompió su silencio y habló sobre la salida del extremo en una entrevista exclusiva brindada a Fútbol Como Cancha, de RPP Noticias.

"A ver, yo creo que el gerente deportivo del club, el señor Francisco Gonzales, explicó muy bien los motivos por los cuales 'Ale' no está más con nosotros, pero cabe resaltar que jamás hemos tenido un inconveniente, jamás hemos tenido problema con 'Ale'. Al contrario, siempre que hemos trabajado de manera conjunta, sea en César Vallejo o Universitario, nuestra relación siempre ha sido excelente, de primer nivel", dijo.

Por otro lado, al ser consultado respecto a si le causó sorpresa su pase a Sporting Cristal, aseguró que no quería hablar más del tema. "Estamos hablando de Universitario. No me gusta hablar de jugadores que ya no están, que ya no pertenecen al club. me gustaria si seguir hablando de jugadores que aún tienen contrato. Yo tengo una política: prefiero hablar de los que estamos, de lo que se viene", expresó.

Finalmente, Ángel Comizzo confirmó que Hernán Novick será jugador de Universitario de Deportes, y agregó que están en la búsqueda de un extranjero (centrodelantero) y uno o dos jugadores locales más.