Ángel Comizzo entrenador de Cruz Azul. | Fuente: Liga 1

Ángel Comizzo fue protagonista del último título de Cruz Azul, que no campeona desde 1997. El actual entrenador de Universitario de Deportes y entonces arquero de León cometió un penal decisivo que le dio la conquista a la 'Máquina Cementera'.

Comizzo fue entrevistado en el programa 'Última Palabra' de Fox Sports de México y le consultaron si con él como técnico, Cruz Azul podría acabar con su sequía de títulos. "Que lo piensen", fue la breve respuesta del DT argentino.

Asimismo, el exfutbolista también recordó que Universitario está cerca de campeonar en el fútbol peruano. "El año pasado se nos escapó el título por un punto, fue una cosa tremenda y este año lo estamos peleando otra vez", puntualizó.



Como entrenador, Comizzo ha dirigido en el fútbol mexicano al Querétaro y al Monarcas Morelia.

En su tercera etapa en la dirección técnica de Universitario, Comizzo está a la espera del ganador entre Sporting Cristal vs. Ayacucho FC de cara a la final de la Liga 1 2020.

¿COMIZZO AL CRUZ AZUL PARA SER CAMPEÓN?👀🔥@GusMenFox no se perdió la pregunta teniendo a Ángel Comizzo en la mesa de #LUPenCasa https://t.co/Gerw041M5X — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 10, 2020

Comizzo no confirma a Alonso

El entrenador de Universitario habló sobre las chances de Federico Alonso de jugar en la final de la Liga 1.

"Él todavía no ha tenido contacto con sus compañeros. Está haciendo unos trabajos físicos y de rehabilitación. Es un hombre que quiere estar, que quiere disputar la final, pero va a ser muy difícil poque los que estamos aquí junto a los médicos es que le está faltando y luego hace mucho tiempo que no juega fútbol y no hace competencia. No tiene ritmo de juego", agregó el DT crema.