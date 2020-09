Ángel Comizzo felicitó a sus jugadores por el sacrificio mostrado dentro del campo | Fuente: Gol Perú

Desde que se reinicio el Apertura por la Liga 1 Movistar, Universitario de Deportes se mantiene invicto: ha sumado un empate y cinco victorias consecutivas, pero esta última tiene un sabor especial porque los cremas ganaron con lo justo a un rival que estuvo cerca de empatarle el partido.

Por eso ni bien Michael Espinoza dio el pitazo final, Ángel Comizzo saltó al gramado del estadio de San Marcos para reunir a sus jugadores en el medio del campo. El técnico de la 'U' no solo le agradeció a sus pupilos, también los felicitó por el esfuerzo que mostraron en el campo. Luego viene una arenga, que es seguida por los todos los cremas.

"No me canso de agradecer el esfuerzo, sacrificio y actitud que mostraron. Cuando juegan, juega, pero cuando no pueden luchan. Es un ADN que está en el jugador de la 'U'", dijo en Comizzo en Gol Perú.

Para este duelo, Universitario de Deportes no completó la banca de suplentes porque tuvo varias bajas por lesión como es el caso de Rafael Guarderas, Aamet Calderón, Luis Urruti, Alexander Succar, Brayan Velarde.