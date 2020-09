Universitario de Deportes es el líder de la Liga 1 | Fuente: Prensa U

La décima jornada de la Liga 1 Movistar le permitió a Universitario de Deportes afianzarse en la cima de la clasificación, tras derrotar por 3-2 a Alianza Universidad y sacarle cuatro puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores.

No obstante, los dirigidos por Ángel Comizzo tendrán una baja considerable para la siguiente fecha, donde se medirán contra Deportivo Llacuabamba el sábado 12 de setiembre en la Videna. Armando Alfageme sumó su tercera cartulina amarilla en la competencia y quedó suspendido por una jornada.

El '6' es titular indiscutible para Comizzo en el mediocampo crema, destacándose por ser el jugador con más recuperaciones del equipo. 'Alfa' ha jugado hasta aquí todos los minutos desde la reanudación de la Liga 1, pero ahora obligará al técnico a realizar variantes.

En el plantel, su reemplazo natural sería Jesús Barco, pero el DT no aseguró que tenga un lugar en la titularidad. "No lo sé. Todavía no lo hemos pensado. Tenemos opciones en ese lugar. Todavía no está definido. No hemos tomado la decisión de quién va a jugar", dijo.

Pese a que tuvo un buen desenvolvimiento contra Cienciano, Jesús Barco quedó fuera de la convocatoria para el choque ante Alianza Universidad, motivo por el que no se explayó el entrenador.

La 'U' podría recurrir a Gerson Barreto y José Zevallos, dado que Rafael Guarderas todavía se está recuperando de su lesión.