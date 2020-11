Angel Comizzo resaltó el desempeño de su equipo | Fuente: @LigaFutProf

Hace una semana, tras sumar su cuarto partido sin ganar, Ángel Comizzo se mostró preocupado. "Tiramos por la borda lo que hicimos durante meses", dijo. Este viernes, pese a que Universitario de Deportes empató 2-2 con Sporting Cristal, el técnico crema se mostró más tranquilo porque su equipo mostró otra cara.

"Realmente me gustó mucho el equipo. Hoy jugó a una gran intensidad. Muy buen partido por parte de los dos, como debe jugarse esta clase de encuentros. Fue intenso, aunque para mí no es justo el resultado porque merecíamos más, pero en el fútbol no hay justicia", dijo Comizzo a RPP tras el empate de Universitario ante Sporting Cristal.

El entrenador argentino resaltó el trabajo de sus jugadores. "Me gustó mucho el equipo, la actitud de los jugadores fue espectacular, el sacrificio de cada uno de ellos al moverse dentro del campo, la solidaridad que mostraron. Hoy nos vamos tranquilos", añadió el DT.

Jonathan Dos Santos regresó después de cinco semanas a las canchas | Fuente: @LigaFutProf

También habló del regreso a las canchas de Dos Santos: "Contento por el regreso de Jonathan, ha cumplido los 90 minutos, ha respondido. Los muchachos que jugaron hoy, lo hicieron muy bien. La vuelta de los seleccionados le hizo bien al equipo. Me voy contento, feliz porque hemos recuperado muchas cosas que no estabamos haciendo y creo que el equipo merece disputar la final, ojalá que lo logremos".