"Solo juegan al contragolpe, no juegan a nada". Es la frase que soltó en voz alta Ángel Comizzo a sus jugadores en referencia a su rival de turno: Atlético Grau. El técnico de Universitario reconoció que se equivocó y pidió disculpas a su colega Rafo Castillo y a Reimond Manco, el primero no se lo perdonó.

"Yo me equivoqué, intenté pedir disculpas a Rafo, para luego hacerlas públicas, en cancha ya le pedí disculpas a Manco y él me aceptó las disculpas. Los que hemos jugado fútbol sabemos que tenemos algunas reacciones, la mía no fue la mejor, me intenté disculpar con Rafo personalmente, él no las aceptó", dijo Ángel Comizzo al finalizar el partido.

El técnico de la 'U' reiteró -a través de GOL Perú- que no ofendió a nadie. "Yo quería hacerlo con él en persona y luego públicamente, nunca hubo un insulto, y eso debe quedar claro. Para mí queda allí, pensé que como hombre de fútbol recibiría las disculpas, a veces pasan este tipo de cosas y lamentablmente no reaccionaron bien, yo no soy rencoroso para nada".

Rafo Castillo dio a conocer las razones por qué no aceptó las disculpas de Ángel Comizzo.

"El señor Comizzo comenzó a gritar y a decir que el equipo no juega a nada y que solo sabemos hacer contragolpe, creo que eso es una falta de respeto y eso no se puede permitir. Yo siempre he sido respetuoso en todo aspecto en mi carrera deportiva. Es una forma de jugar, una forma de ganar y es respetable pero no se puede hablar de eso de manera despectiva. Después terminó queriendo pedir disculpas y le dije que hoy no las acepto y de ahí dijo algunas cosas más fuera de contexto", dijo el técnico de Atlético Grau en Gol Perú.