El entrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, señaló que Aldo Corzo será sancionado por el club crema luego de romper el protocolo de bioseguridad contra la COVID-19. Destacó que el defensa de 31 años es consciente que infringió las reglas.

"Aldo conoce las reglas, las sabe. Pero de todas maneras yo lo tengo que escuchar, además creo que estaba con su novia. Tengo que hablar bien con él, seguramente el club tomará sus medidas disciplinarias", señaló el DT de Universitario al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Aldo Corzo fue ampayado por el programa 'Magaly TV - La Firme' saliendo de la concentración de Universitario el pasado viernes, tras la derrota por 3-1 ante Cantolao por la segunda jornada de la Liga 1 Betsson.

"Todavía no he conversado con Aldo. Es un hombre grande, profesional, seguramente va a tener que dar las explicaciones del caso y se tomará alguna medida", agregó Ángel Comizzo que dejó en claro que la Federación peruana de Fútbol (FPF) aún no responde la solicitud del club crema para suspender el duelo ante UTC tras la ola de contagios en Universitario.

"Esta es una situación especial. No tenemos respuesta de parte de la FPF, más allá de que antes del partido de Cantolao ya habíamos presentado la solicitud de suspender los juegos por los casos positivos", sostuvo.

Universitario, que no contó ante Cantolao con Hernán Novick, Federico Alonso y Luis Urruti, tiene programado el partido ante UTC el sábado 27 en el estadio Iván Elías Moreno, en Villa El Salvador.

