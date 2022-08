Armando Alfageme se refirió a su salida de Universitario de Deportes | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes empató con ADT en su más reciente compromiso por la Liga 1 Betsson. En dicho partido, el conjunto de Tarma no pudo contar con el mediocampista Armando Alfageme, quien llegó a préstamo para el Torneo Clausura tras ser cedido por el conjunto crema y existe una cláusula que no le permite estar frente a la ‘U’.

Armando Alfageme registraba ocho apariciones con Universitario en la actual temporada de la Liga 1, donde solo tres veces fue titular. Con la llegada de Carlos Compagnucci al banquillo, quien no lo consideró en lista para sus dos primeros cotejos, se resolvió la cesión del centrocampista.

“La administración de Universitario me hizo saber que me querían prestar antes que llegue el nuevo técnico, sinceramente fue como un baldazo de agua fría, pues antes de la para, había acabado jugando, pero son decisiones que me tomaron por sorpresa, pero trate de asimilarlo junto con mi familia”, dijo el futbolista en ‘Willax Deportes’.

Armando Alfageme, de 30 años, formó parte de las divisiones menores de Universitario de Deportes, llegando a debutar en 2009. Tras pocos minutos y paso por otros clubes, retornó al elenco merengue en 2019. Desde entonces fue considerado en la mayoría de los partidos de la ‘U’, hasta que este año optó por salir a ADT.

“Para mí es importante que el entrenador te quiera y cuando apareció ADT no lo pensé dos veces porque sabía que me iba a tocar jugar aquí”, manifestó.

Armando Alfageme integró un grupo importante de futbolistas que dejaron el plantel de Universitario de cara al Torneo Clausura. Salieron Rafael Guarderas, Roberto Villamarín, Joao Villamarín y el mediocampista uruguayo Ángel Cayetano.

Tras más de dos décadas, ADT retornó a la Primera División (actualmente Liga 1) al ganar la última edición de la Copa Perú. En la presente campaña, el cuadro de Tarma marcha en la decimotercera casilla de la tabla acumulada con 27 puntos, a ocho unidades de la zona de descenso.

“Mi objetivo en el equipo es sumar mi granito de arena para que el equipo salga de la zona de abajo y quizás aspirar a más cosas en lo grupal y en lo personal”, indicó Alfageme.

Después del empate con Universitario, ADT visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura, un rival directo en el objetivo de evitar la baja este año.





