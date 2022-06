El argentino Carlos Compagnucci, técnico de Universitario | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

DATO El técnico Carlos Compagnucci estará acompañado por Marcelo Herrera (asistente), Lisandro Greppo (asistente) y Guido Thompson (preparador físico)



Carlos Compagnucci llegó anoche a nuestra capital. Este lunes, muy temprano, acudió a Campo Mar para su primer entrenamiento con el plantel de Universitario de Deportes, equipo al que dirigirá hasta diciembre de 2023. Al mediodía, la administración crema lo presentó en sociedad como el flamante técnico de la 'U'.

El entrenador argentino, que tuvo su primer paso por Universitario en 2005, dio sus primera impresiones de su regreso al fútbol peruano.

"He visto partidos, he visto al equipo y me ilusiona. Hay buenos futbolistas. Trabajaremos con ellos", dijo tras su primer entrenamiento con Universitario. Compagnucci también señaló que uno de los motivos que impulsó su regreso fue "me sentí querido" porque "cuando la persona que dirige el club te quiere, te llama y, uno siente que te quieren, no manosean tu nombre".



El libro de pases del fútbol peruano está abierto y sobre la posibilidad de sumar refuerzos indicó: "Vamos analizar. Tenemos que ver cara a cara al futbolista, ver cómo compiten. No estoy tomando una evaluación, pero no podemos guiarnos por un video o un partido. Si hay la posibilidad de traer refuerzos, lo haremos. Los refuerzos tienen que venir a dar un plus, pero vamos a trabajar con el plantel que tenemos".

Sobre la idea de juego que tendrá Universitario comentó: "Nuestra idea de juego es tener un equipo protagonista, ser agresivos. La idea va a ser protagonizar, a veces estaremos más adelante otra más atrás. Mi idea, porque también lo demanda la historia del club, es tratar de protagonizar los partidos. A partir de eso veremos el sistema".





Sobre la presión: "No sé si hay fórmula para manejar ese tipo de situaciones. El futbolista, y el CT, tienen que trabajar en el día a día y concentrarnos que esa hora y media de entrenamiento tenemos que meter la cabeza para llegar al objetivo, el primero es el domingo. Tenemos que ir paso a paso, estar tranquilos. Si estás con todos los sentidos, seguramente vas a mejorar. Cuando uno está bien preparado, confiado y sabe lo que tiene que hacer las cosas resultan mejores"

El mensaje al hincha: "Yo vengo por un objetivo, como entrenador quiero el máximo objetivo cada vez que llego a una institución, vamos a dar todo para conseguir el objetivo a fin de año"

Compagnucci sobre Alex Valera

Está entre sus planes conversar con Alex Valera, quien falló en la definición por penales con la Selección Peruana ante Australia.

"Con Alex no hablé personalmente porque hoy fue un día bastante acelerado. Lo tengo contemplado. Estaba mirando el partido (de Perú) y lo que me generó fue valentía. Hay que tener valentía para ir a patear un penal definitorio… yo he vivido varías definiciones y no todos los futbolistas se anotan para patear, para mí es valorable la intención, valoro la intención. Después en ejecución puedes fallar . Asumió responsabilidad, fue, pateó tuvo mala suerte, pero para mí lo más importante fue su intención".

Compagnucci sobre Piero Quispe y menores de la 'U'

Impulsar el trabajo de menores señaló: "Es una de las condiciones y lo que hablamos con Manuel (Barreto) y Jean (Ferrari), las canteras. La formación del futbolista hay que hacerla de a poco, no cargarlos con responsabilidad. Es cuestión de tener la posibilidad y si se da no tengo dudas de mover juveniles, no tengo miedo a eso, contar con ellos con bagaje, no poner por poner, porque poner y bajar no sirve, me interesa el trabajo diario para que tengan herramientas. Me han hablado bien de algunos chicos, no quiero dar nombres ni hacer valoraciones personales, pero necesitan trabajar, seguir sumando cosas para cuando les toque estar"