El entrenador de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci, habló en conferencia de prensa en la antesala del debut del cuadro crema en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Señaló que su equipo está en búsqueda de refuerzos luego de la salida del uruguayo Ángel Cayetano.



"Estamos en la búsqueda de refuerzos. Hoy por hoy, estamos trabajando sobre refuerzos. Un mercado bastante complicado porque teníamos que liberar el cupo de extranjeros y porque tenemos solo un cupo para traer, por eso la decisión sobre Ángel (Cayetano). Veremos las posibilidades que tenemos. No tenemos nada cerrado”, comentó Compagnucci.

"Estamos tratando de cerrar un refuerzo y otro más veremos si hay posibilidades de traer. Los nacionales han sido difícil de traer. No hay carta de libertad, así que negociar con los clubes ha sido difícil. En algunos casos no han querido venir y otro no se pudo concretar la concesión", agregó.

Si bien es cierto que desea la llegada de nuevos jugadores, Compagnucci cree que Universitario de todas maneras luchará por ganar el Clausura.

"El plantel que termine el día que se cierre el libro de pases, con ese plantel vamos a ir a la guerra. Si podemos reforzarnos mejor, y si no, no pasa nada, vamos a competir seguramente. Si se llegan a dar las contrataciones bien; si no, vamos a competir", culminó.

¿Claudio Yacob nuevo jale?

Universitario de Deportes busca reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura 2022. Al respecto, desde Argentina informaron que el volante argentino Claudio Yacob llegó a un acuerdo con el cuadro crema.

El periodista argentino César Luis Merlo, que es especialista en mercado de fichajes, aseguró que el futbolista de 34 años rescindió contrato con Rosario Central y que en las próximas horas viajará a Perú para cerrar el traspaso a Universitario de Deportes.





