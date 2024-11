Carlos Zambrano no descarta jugar en Universitario: "Sería para cumplirle el sueño a mis padres"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en la temporada. Sin embargo, aún no resuelve su vinculación para el año 2025.

En conversación con Peloteando con Luciano, el ex Boca Juniors confesó que sus padres son hinchas de Universitario de Deportes. Además, indicó que por ellos podría vestir la camiseta crema, aunque lo ve muy complicado.

"Es complicado. No lo sé. Es muy duro. La gente no sabe, pero mis padres y mi hermano son hinchas de la 'U'. Y lo he dicho en varias entrevistas: yo soy hincha aliancista, fanático de Alianza, peor también quiero a la Academia Cantolao, en la cual me inicie", indicó en un inicio.

"Pero si es que algún día me toque vestir la camiseta de la 'U', sería para cumplirle el sueño a mis padres, a mi hermano, que son locos hinchas de la 'U', pero siempre me gustaba llevarles la contra", complementó.

Carlos Zambrano aún no renueva con Alianza Lima

Como se recuerda, Carlos Zambrano indicó, a finales del mes de octubre, que aún no llegaba a un acuerdo con Alianza Lima para jugar la próxima temporada.

En conversación con Fútbol champán, el León dijo que quería quedarse en el cuadro de La Victoria, pero que todo está en manos de la dirigencia del club.

“Yo quiero quedarme, pero ya no depende de mí, depende de la dirigencia, y todo va muy lento, tampoco voy a esperar mucho", indicó Carlos Zambrano.

"Uno quiere tener algo seguro, sinceramente. Yo soy hincha aliancista, me gustaría quedarme. Pero de eso ya se encarga mi empresario, que está negociando con Alianza. Ellos ya saben lo que yo quiero, así que la pelota está en cancha de los dirigentes", complementó.