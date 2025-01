César Farias explicó los motivos por los cuales no llegó a Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Junior de Barranquilla llegó a nuestro país para enfrentar a Sport Boys en el Trofeo Lizárraga 2025. Entre la comitiva del cuadro colombiano estuvo presente César Farias, quien estuvo muy cerca de ser técnico de Universitario de Deportes en la temporada 2024.

En conversación con GOLPERU, el estratega venezolano explicó los motivos por los cuales no llegó al cuadro crema. Según preciso, no pudo desvincularse de Águilas a tiempo. Además, descartó que haya existido problemas con la dirigencia del cuadro peruano.

"Sí, no me pude desvincular a tiempo de Águilas y por eso no pude llegar a Universitario. No hubo ningún tipo de problema con la dirigencia de la 'U', ni me quedaron mal ni me hicieron perder el trabajo como se decía por acá", indicó en un primer momento.

"Fue todo entendible. Ellos necesitaban un entrenador en los lapsos de tiempo donde yo no podía estar y, de hecho, a raíz de eso termino y a los 15 días estoy en el América de Cali", complementó.

🚨 EN EXCLUSIVA: ¡CÉSAR FARÍAS HABLÓ SOBRE SU POSIBLE LLEGADA A UNIVERSITARIO! 👀



🗣 Esto fue lo que dijo el entrenador venezolano 🇻🇪: “No me pude desvincular a tiempo del Águilas Doradas, por eso no llegué. No hubo ningún problema con la dirigencia de la ‘U’”. pic.twitter.com/tuSnyrIFJq — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 18, 2025

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate PLAY STATION 5, ENTRADAS A LA NOCHE CREMA Y OTROS PARTIDOS, CAMISETAS OFICIALES, tours a los estadios, y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Hubo contacto con otros equipos?

Por otro lado, el técnico venezolano indicó que sí tuvo algunas propuestas de clubes peruanos, pero la más cercana fue la de Universitario.

"Lo más cerca fue eso, porque realmente fueron a reunirse conmigo y con mi representante. El acuerdo estaba hecho, pero no se pudo dar por cuestiones de tiempo", indicó en un inicio.

"Después, ha habido consultas de este torneo, pero he estado con trabajo y ha sido una cuestión más de momentos de que un club precise de un entrenador y yo esté libre", finalizó.