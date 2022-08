Universitario de Deportes tiene una baja para enfrentar a Binacional. | Fuente: Club Universitario

La fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022 se llevará a cabo este fin de semana, con nueve encuentros que se desarrollarán entre el viernes 12 y el lunes 15 de agosto.

La jornada arrancará con el duelo entre Sporting Cristal y Carlos Stein, el viernes a las 3:30 pm. y culminará el lunes con el partido entre Melgar y Cantolao, a las 7:00 pm.

Alianza Lima y Sporting Cristal no tienen bajas por suspensión, a diferencia de Universitario de Deportes, que no podrá contar con Nelinho Quina. Son, en total, seis los jugadores de cinco equipos que no estarán disponibles en esta oportunidad: cinco por acumulación de tarjetas amarillas y dos por tarjeta roja.

Además, el preparador físico de Sport Huancayo, Diego Ripacolli, no podrá estar en la zona técnica, por expulsión en el duelo ante Carlos A. Mannucci.

Jugadores supendidos para la fecha 7 del Torneo Clausura:

USMP:

Alejandro Gonzalez (tres amarillas)

Academia Cantolao:

Jesús Castillo (roja)

Jose Ramirez (roja)

UCV:



Benjamín Ampuero (tres amarillas)

Atlético Grau:

Jose Caballero (tres amarillas)

Universitario de Deportes:

Nelinho Quina (tres amarillas)

Liga 1 Betsson: programación de la séptima fecha del Clausura 2022

sábado, 13 de agosto



Sporting Cristal vs. Carlos Stein



Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo -San Martín de Porres (Lima)



Carlos A. Mannucci vs. San Martín



Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Mansiche -Trujillo



Ayacucho FC vs. ADT



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná -Ayacucho



Universitario vs. Binacional



Hora: 7:00 p.m.

Estadio:Monumental -Ate (Lima)







Domingo, 14 de agosto



Alianza Atlético vs. César Vallejo



Hora:11:00 a.m.

Estadio: Melanio Coloma - Sullana



Atlético Grau vs. Deportivo Municipal



Hora:1:00 p.m.

Estadio: Municipal de Bernal -Piura



Sport Boys vs. Cienciano



Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno -Villa El Salvador (Lima)



Sport Huancayo vs. UTC



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Huancayo







Lunes, 15 de agosto

Melgar vs. Cantolao



Hora: 7:00 p.m.

Estadio: UNSA Monumental -Arequipa

Podcast RPP

Entrevistas ADN

Escucha las veces que quieras el momento en que surgió la noticia. Entrevistas ADN es el podcast que reúne las entrevistas más relevantes de Ampliación de Noticias, programa emblemático de RPP, espacio por donde pasan los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo.