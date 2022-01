Edgardo Adinolfi: "Me siento capacitado para llevar las riendas del equipo" | Fuente: Universitario de Deportes

Este miércoles, Universitario de Deportes se medirá ante Inter de Miami en un encuentro amistoso y, previo a este evento, Edgardo Adinolfi, entrenador interino del conjunto 'crema', se refirió a la actualidad del equipo.

"El equipo viene jugando y preparándose bien, a pesar de las ausencias por Covid-19, los jugadores que están en la selección peruana y Alberto Quintero, quien se encuentra con la selección de Panamá. Llegamos bien a tratar de hacer un buen partido”, indicó Adinolfi en Pulso Sports.

Asimismo, el entrenador uruguayo habló sobre la posibilidad de que permanezca en el cargo tras la salida de Gregorio Pérez: "Teníamos estos compromisos ante Inter y Aucas. Luego veremos qué pasa, ya es decisión de la directiva. Aún no hemos conversado nada, estoy mentalizado en estos partidos. Me siento capacitado para llevar las riendas del equipo, ya conocemos al plantel, pero es algo que no depende de nosotros”.

Por último, Adinolfi también habló de la salud del ex entrenador de Universitario: "El profesor Gregorio se encuentra muy bien. En estos días le daban el alta y por suerte está mejorando”.

El encuentro entre Universitario de Deportes e Inter de Miami está pactado para este miércoles 26 de enero a partir de las 8:00 pm (hora peruana).