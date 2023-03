Universitario de Deportes integra el Grupo G de la Sudamericana. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Luego de que se conocieran los grupos de Copa Sudamericana, Universitario de Deportes puso a la venta packs que incluyen los tres partidos de local en el torneo internacional, para las cuatro tribunas. Los precios de los mismos varían dependiendo del público: hay opciones tanto para socios y abonados, como para hinchada en general.

Por supuesto, también existirá la posibilidad de adquirir las entradas de manera individual. Sin embargo, económicamente resulta conveniente adquirirlos de forma conjunta. Así lo demuestra el cuadro comparativo que publicó el propio club tanto en redes sociales como en la ticketera.

Universitario, equipo dirigido por Jorge Fossati, cayó en el grupo G del certamen continental, junto a Gimnasia y Esgrima La Plata, de Argentina; Goias, de Brasil; e Independiente Santa Fe, de Colombia.

De acuerdo al calendario, la escuadra crema será local en la semana del 19 de abril (fecha 2) frente a Goias. En la siguiente jornada, programada para la semana del 3 de mayo, recibirá a Santa Fe. Cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la semana del 08 de junio, de local ante Gimnasia y Esgrima La Plata.





Precios de packs para la Copa Sudamericana



Socios y abonados Hinchada general

Precio regular (sin pack) Norte S/ 60 S/ 66 S/ 75 Sur (familiar) S/ 60 S/ 66 S/ 75 Oriente S/ 145 S/ 159 S/ 180 Occidente S/ 250 S/ 270 S/ 300

Socios cremas y adherentes, y abonados Apertura 2023 podrán adquirir, como máximo, dos abonos por persona.

La hinchada en general podrá adquirir, como máximo, cuatro abonos por persona.

Todos los asistentes pagan entrada.

Precios incluyen los tres partidos de Universitario de Deportes en condición de local en la Copa Sudamericana 2023.

Calendario de Universitario de Deportes en la fase de grupos

Fecha 1 (semana 05/04): Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Universitario de Deportes

Fecha 2 (semana 19/04): Universitario de Deportes vs. Goias

Fecha 3 (semana 03/05): Universitario de Deportes vs. Independiente Santa Fe

Fecha 4 (semana 24/05): Goias vs. Universitario de Deportes

Fecha 5 (semana 07/06): Independiente Santa Fe vs. Universitario de Deportes

Fecha 6 (semana 28/06): Universitario de Deportes vs. Gimnasia y Esgrima La Plata