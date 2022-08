Univeritario de Deportes sumó su primer empate en altura esta temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes no pudo en su visita a ADT y, pese a ir ganando hasta los 86 minutos, finalmente regresó a Lima con un punto, tras un empate gracias a los goles de Jordan Guivin y Kevin Serna. Además, José Carvallo le tapó un penal a Erinson Ramírez.

Con esta igualdad, la 'U' de Carlos Compagnucci sumó 11 puntos y quedó a seis del primer lugar de la tabla. Sin embargo, aún no ha descansado su fecha correspondiente al Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022.

Ahora le restan 10 partidos, en los que seguirá en la lucha por escalar no solo en la segunda parte del campeonato, sino también por mejorar su posición en la tabla acumulada, para no quedarse sin la clasificación a un torneo internacional.

Aunque aún restan poco más de dos meses para que la Liga1 2022 llegue a su fin, en esta nota te contamos quiénes son los jugadores que deberán luchar por su renovación en el tiempo que queda de esta temporada.

Jugadores de Universitario que culminan contrato en 2022

Alexander Succar Alberto Quintero Andy Polo Federico Alonso Gerson Barreto Guillermo Larios Jorge Murrugarra José Carvallo José Zevallos Leonardo Rugel Luis Urruti Nelinho Quina





Palabra de Carlos Compagnucci

El entrenador, quien tiene contrato con Universitario de Deportes hasta fines de 2023, se refirió al empate ante ADT, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022. El entrenador habló sobre la actualidad del equipo y sus expectativas para esta segunda parte del campeonato.

"Me parece que lo más justo fue el empate, pero es una lástima porque faltaba tan poco, que da bronca. Siempre tratamos de venir a buscar los tres puntos en todas las canchas, y lamentablemente no se nos está dando de visita, pero siempre planteamos los partidos para salir con los 3 puntos. Me dolió mucho empatar este partido", indicó, en diálogo con América Deportes.

Sobre la posibilidad de seguir peleando en el Torneo Clausura, el entrenador argentino de 54 años mencionó que las chances se complican, pero no dejarán de buscar el objetivo. "Cuando no ganas es difícil, trataremos de dar lucha hasta que se pueda. Me parece que el equipo puede seguir creciendo y sumando en la tabla", agregó.