Universitario de Deportes representará a Perú en la Copa Libertadores Femenina 2020. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El equipo femenino de Universitario de Deportes ya tiene todo listo para disputar la Copa Libertadores 2020 que, por la pandemia, se pospuso a marzo 2021. Las chicas, quienes tuvieron que prepararse en su mayoría mediante entrenamientos virtuales, llevan ya dos semanas entrenando presencialmente.

Las dirigidas por Juan Pablo Durand viajarán a Argentina, sede del torneo continental, este martes a las 10:00 am. Son 20 las deportistas que enrumbarán a Buenos Aires para entrenar miércoles y jueves (2:00 pm. hora peruana) en el Club Deportivo Español para, desde el viernes, empezar el reto frente a sus tres rivales de Colombia, Brasil y Ecuador.

El fixture

La primera cita copera de la 'U' será el día viernes 5, a las 5:30 pm. (hora peruana), ante América de Cali, equipo que ocupó el tercer puesto en la última edición, 2019, tras superar a Libertad-Limpeño (Paraguay), Ñañas (Ecuador), UAI Urquiza (Argentina) y Cerro Porteño (Paraguay).

El segundo encuentro de las cremas será nada más y nada menos que ante Corinthians, el vigente campeón del torneo sudamericano, el 8 de marzo a las 3:00 pm. Las brasileñas suman dos títulos desde 2009, año en que se empezó a llevar a cabo la competición femenina.

Finalmente, el tercer partido de Universitario de Deportes, correspondiente al Grupo A, será El Nacional, equipo ecuatoriano que disputará su primera Copa Libertadores, el 11 de marzo a las 5:30 pm. Los tres encuentros serán en el estadio de Deportivo Morón.

Antecedentes

Desde 2009, Perú participó en todas las ediciones, siempre con un único representante. Nunca conseguimos pasar de fase de grupos. Esta será la cuarta aparición de Universitario. Lo hizo previamente en 2015, 2016 y 2017. Suma nueve partidos y apenas dos triunfos.

Sin embargo, no es el equipo nacional al que peor le fue. Los malos resultados son una constante. La falta de apoyo al fútbol femenino en nuestro país pasó factura en cada participación. Nuestros otros representantes fueron White Star (2009), UP de Iquitos (2010), JC Sport Girls (2011, 2012, 2013, 2018), Real Maracaná (2014) y Municipalidad de Majes (2019). El año pasado no hubo edición, por lo que se llevará a cabo el próximo mes.

.

