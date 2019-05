Nicolás Córdova fue destituido de la dirección técnica de Universitario tras la derrota por 2-0 a manos de Ayacucho FC. | Fuente: Prensa Universitario

Nicolás Córdova podía haber continuado en Universitario de Deportes si no perdía ante Ayacucho FC. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Francisco Gonzáles, gerente deportivo de la institución crema, explicó por qué optaron por cesar al chileno de sus funciones y también reveló que quizá no habrían tomado esa decisión si no caían en el Estadio Ciudad de Cumaná.

"Muy aparte del trabajo hecho por este cuerpo técnico, en un club como Universitario uno de los temas principales es ser protagonista en el torneo. Acá había el riesgo de quizás no seguir sumando puntos si no salía Nicolás Córdova, por lo que conversamos con él en los mejores términos. Nos habíamos puesto en ese escenario y se tomó una decisión por mutuo acuerdo (...) Si ganaba en Ayacucho, probablemente se mantenía en el equipo", dijo.

Además, el gerente deportivo de Universitario de Deportes señaló que tienen una lista amplia de nombres para reemplazar a Nicolás Córdova y uno de los factores que será importante a la hora de elegir un nuevo técnico es el conocimiento de la realidad de la Liga 1 Movistar.

"Hay un abánico de posibilidades, pero todavía sin nombres específicos. La decisión de destituir a Nicolás Córdova recién se ha tomado hoy, así que todavía tenemos que hablar con el cuerpo técnico saliente. En los días siguientes habrá que evaluar las opciones, es una tarea que se me ha encargado. Sin embargo, a la larga va a primar que sea un profesional que conozca el torneo peruano", concluyó.