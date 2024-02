Fabián Bustos sobre Diego Dorregaray: "Somos nosotros los que tenemos que crear más situaciones"

Universitario de Deportes es, junto a Sporting Cristal y Sport Huancayo, líder del Torneo Apertura. En cinco fechas, ha sumado 13 puntos. En esa misma cantidad de partidos, no recibió un solo gol y, por el contrario, marcó ocho. Dos de ellos los hizo Diego Dorregaray, delantero que, más allá de anotar en dos ocasiones de penal, es cuestionado por el hincha.

En ese sentido, el entrenador crema Fabián Bustos no dudó en sacar cara por el centrodelantero de 31 años, quien fue titular en las primeras cuatro jornadas de la Liga 1 Te Apuesto 2024. En declaraciones brindadas a la prensa este martes 27 de febrero, en Campo Mar, se refirió al presente del argentino.

"Hablamos con todos (los jugadores) y trabajamos para darles más situaciones. Somos nosotros, como equipo, los que tenemos que crear más situaciones para ponerle. Los delanteros son así, hay rachas que son muy marcadas a favor y en contra. Hay que tratar de aprovecharlas cuando son a favor. Cuando no, hay que trabajar en equipo para darles más posibilidades (de anotar)", manifestó inicialmente.

"Considero que la campaña no depende de un jugador, sino del grupo: de lo sólido para defender, de lo atrevido para atacar, y esta parte nos está faltando un poco", agregó luego el entrenador de Universitario de Deportes.

En relación al mismo tema, también realizó un mea culpa. "Soy consciente de que nos falta mejorar de mitad de mitad de cancha hacia adelante. No pasa solamente por la situación de un jugador. Necesitamos mejorar triangulaciones, tener mejores asociaciones, llegar con más gente, dar más situaciones de gol", finalizó.

Su apoyo a Aldo Corzo

En otro momento, Fabián Bustos fue consultado por el polémico gesto y las declaraciones previas de Carlos Ramacciotti en relación con Aldo Corzo. Durante el encuentro entre UTC y Universitario de Deportes, el DT le mostró un árbitro al defensor. Previamente, en diálogo con L1 Radio, manifestó que "si va a agarrar el silbato y va a dirigir el partido, que no juegue y haga de árbitro. No se lo vamos a permitir, nadie puede sacar ventaja de ese tipo".

Así, el hoy técnico de la 'U' manifestó no solo su solidaridad con su dirigido, sino también hizo un llamado a la Comisión Disciplinaria. "Primero quiero hablar de Aldo y lo profesional y líder que es para nosotros y para el fútbol peruano. Ha mostrado una madrurez importante para no entrar en esa situación incómoda. No soy quién para juzgar a nadie, pero sí imagino que tiene que haber un ente que esté mirando esas situaciones", dijo.

"(Quiero) Felicitar a aldo poque nunca se enganchó, siempre estuvo maduro y enfocado en lo que teníamos que hacer", agregó Fabián Bustos.

Bustos sobre Paolo Guerrero

Por otro lado, Fabián Bustos opinó sobre la llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1 Te Apuesto 2024. De acuerdo con el estratega de Universitario de Deportes, el 'Depredador' le aportará jerarquía al fútbol nacional.

"Es un goleador, ojalá no contra nosotros. Es un jugador distinto, un jugador que ha tenido y tiene una carrera extraordinaria, con tantos logros y tantos lugares donde ha jugado. Yo creo que jerarquiza el fútbol peruano", indicó.