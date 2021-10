El próximo partido de la 'U' será el lunes 18 de octubre, ante Binacional. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes sigue en la lucha por conseguir un cupo a la Copa Libertadores. Por el momento, el plan marcha bien, pues se ubica en zona de clasificación, pero aún nada está dicho: todavía restan tres jornadas para el término de la Liga1 y sus rivales son Binacional, Cusco FC y Melgar.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. Además de no saber cuándo podrá contar con Nelson Cabanillas por un desgarro en la pantorrilla izquierda, Gregorio Pérez no tendrá disponible a Federico Alonso en los dos primeros partidos tras la fecha triple de la Selección Peruana.

El defensa uruguayo, quien termina contrato con Universitario de Deportes a fin de temporada, acumuló su sexta tarjeta amarilla en la Fase 2, por lo que la sanción no fue de una, sino de dos fechas, teniendo en cuenta la reincidencia.

Si bien aún quedan días para definir al reemplazante, todo hace indicar que Leonardo Rugel tomaría su puesto en el '11' titular, junto a Nelinho Quina. Por otro lado, todavía se trabaja para conocer quién podría arrancar como lateral izquierdo, pues no existe nadie que ocupe dicha posición de forma natural.

¿Quiénes clasifican a un torneo internacional?

Los Clubes que clasificarán a los Torneos CONMEBOL del año 2022, serán los

señalados a continuación:

a. CONMEBOL Libertadores 2022



- Perú 1 Libertadores: Campeón Nacional de la Liga1 Betsson 2021.

- Perú 2 Libertadores: Subcampeón Nacional de la Liga1 Betsson 2021.

- Perú 3 Libertadores: Tercer Puesto de la Liga1 Betsson 2021.

- Perú 4 Libertadores: Cuarto Puesto de la Liga1 Betsson 2021.



b. CONMEBOL Sudamericana 2022



- Perú 1 Sudamericana: Quinto Puesto de la Liga1 Betsson 2021.

- Perú 2 Sudamericana: Sexto Puesto de la Liga1 Betsson 2021.

- Perú 3 Sudamericana: Sétimo Puesto de la Liga1 Betsson 2021.

- Perú 4 Sudamericana: Campeón de la Copa Bicentenario.



* En caso el Club campeón de la Copa Bicentenario haya obtenido un puesto en la Liga1 Betsson 2021 que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente, le permita acceder a un cupo en cualquiera de los Torneos CONMEBOL del año 2022, mantendrá dicho cupo en el Torneo CONMEBOL que le corresponda y el cupo de Perú 4 Sudamericana se le otorgará al octavo puesto de la Liga1 Betsson 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 de las Bases del Torneo.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 Betsson

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos. 1 Alianza Lima 23 15 7 1 36 13 23 52 2 Sporting Cristal 23 16 3 4 52 27 25 51 3 Universitario 23 10 8 5 37 27 10 37 4 César Vallejo 23 10 7 6 28 19 9 37 5 Ayacucho FC

23 8 10 5 34 31 3 34 6 Sport Boys 23 10 5 8 31 29 2 34 7 Cienciano 23 9 7 7 34 30 4 33 8 Mannucci

23 9 5 9 36 36 0 32 9 Melgar

22 8 7 7 33 24 9 31 10 UTC 23 8 5 10 23 30

-7 29 11 Sport Huancayo

23 5 11 7 23 28 -5 26 12 Cantolao

22 6 6 10 25

31 -6 24 13 Municipal

23 7 4 12 24 31 -7 24 14 Binacional 23 7 3 13 31 46 -15 24 15 Cusco FC 23 5 8 10 37 39 -2 22 16 Alianza Atlético 23 6 4 13 27 40 -13 22 17 San Martín 23 6 5 12 15 28 -13 22 18 Alianza Universidad 23 6 5 12 22 39 -17 22





