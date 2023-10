La opinión de Jorge Fossati sobre las ausencias de Alex Valera y Edison Flores en la Selección Peruana

Universitario de Deportes obtuvo un importante triunfo por 3-0 frente a UTC, en el Monumental, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. Los goles los hicieron Luis Urruti, Williams Riveros y Edison Flores. Este último, al igual que Alex Valera, fueron noticia horas previas por motivos ajenos a la 'U'.

Tanto el 'Orejas' como el goleador del cuadro crema fueron dejados de lado en la convocatoria de Juan Reynoso a un microciclo de la Selección Peruana previo a los partidos ante Chile y Argentina, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Por ello, tras la goleada ante la escuadra cajamarquina, el entrenador uruguayo fue consultado por las ausencias de sus dos jugadores en la nómina del DT peruano. Su respuesta fue contundente, aunque también respetuosa con la decisión tomada por el cuerpo técnico de la 'Bicolor'.

"Yo no soy quién para contestar si tiene que estar Fulano o Mengano en la Selección Peruana. Creo que no es mi tarea. Me pongo feliz por los que van. No me corresponde opinar (sobre la no convocatoria de Alex Valera y Edison Flores)”, manifestó el técnico de Universitario de Deportes.

Fossati confía en su grupo

En otro momento de la conferencia de prensa de Universitario de Deportes post triunfo frente a UTC, Jorge Fossati dejó en claro que sí considera que sus futbolistas en general deberían ser convocados, pero por la confianza que él les tiene. Además, envió un mensaje al cuerpo técncio de Juan Reynoso.

"Como dije alguna vez, él deber de todos los que estamos trabajando en Perú, seamos peruanos o no, es colaborar con la Selección de la forma en la que podamos. Meterme en esto no colaboraría con el cuerpo técnico con la selección, no es el camino por el que debería ir. Para mí, todos mis jugadores tendrían que estar. Los veo siempre como los mejores. Creo mucho en la capacidad de cada uno de ellos", finalizó.

Lo que le resta a Universitario de Deportes

La fecha 17 del Torneo Clausura terminará con Universitario de Deportes como líder de la tabla, sin importar los resultados de Sporting Cristal (vs. Sport Huancayo, en Lima) y Alianza Lima (vs. Binacional, en Juliaca). Eso, teniendo en cuenta que FBC Melgar descansa.

En la próxima jornada, la 'U' visitará a Cusco FC en un duro reto, pues de las siete veces que fue a altura en esta Liga 1 Betsson 2023, ganó solo dos, empató la misma cantidad y perdió las tres restantes. Al equipo celeste le tocará ir también a Cusco para medirse ante Cienciano, mientras que los blanquiazules recibirán a ADT.

En la última fecha del Clausura, Universitario enfrentará en el Monumental a Sport Huancayo, Sporting Cristal será local ante Alianza Atlético y Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso en la ciudad imperial.

