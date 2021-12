Gregorio Pérez | Fuente: Liga 1

Uno de los nombres que se asomaron a Universitario de Deportes en los últimos días fue el de Yuriel Celi, jugador de 19 años que milita actualmente en Academia Deportiva Cantolao. Sin embargo, Gregorio Pérez, entrenador 'crema', descartó la posible llegada del jugador.

"Se han dicho algunas cosas que me han puesto en mi boca y que realmente no es así. En algún monumento, me hablaron del jugador y yo he manifestado que, por el momento, la plaza de futbolistas con las características de mitad de cancha hacia adelante tenemos muchas variantes", sostuvo el estratega uruguayo en diálogo con Willax Deportes.

Asimismo, sostuvo que este descarte no se debe a problemas particulares con Celi: ""Han vinculado falsamente de que yo no lo quiero por problemas particulares del jugador y no es así", añadió.

En la misma línea, Gregorio Pérez sostuvo: "Yo no lo conozco, yo no puedo brindar una opinión sobre una persona que no conozco, no sé su vida, sé que es un jugador con mucho talento, que está buscando una posibilidad. En este momento, en la 'U' no puede ser".

Como se recuerda, hasta el momento Universitario de Deportes ha presentado tres refuerzos para la temporada 2022: Joao Villamarín, Alfonso Barco y Ángel Cayetano.

