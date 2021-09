Hernán Novick | Fuente: @LigaFutProf

Gregorio Pérez fue presentado oficialmente como técnico de Universitario de Deportes. Esta tarde volverá a pisar Campo Mar y se reencontrará con varias caras conocidas, a las que ya dirigió en su primero paso por tienda crema, pero también con otros jugadores a los que conoce desde pequeño como es el caso de Hernán Novick.

"A Hernán lo conocemos bien desde que empezó en divisiones menores en Uruguay. Tengo relación amical con su padre y su hermano. Inclusive el hermano, con nosotros dirigiendo a Peñarol, se vinculó", contó Gregorio Pérez en conferencia de prensa.

Ha seguido el desempeño de Hernán Novick en Universitario: "Me puse muy contento cuando supe que venía a Universitario, no solo por condiciones técnicas sino porque es un gran profesional, gran persona y gran deportista, viene de familia deportista. Me puso muy contento el rendimiento que ha tenido", selañó.

Gregorio Pérez dio vuelta a la página

Gregorio Pérez dio vuelta a la página tras su salida de Universitario en 2020. Ahora está enfocado que el cuadro crema clasifique a un torneo internacional para la próxima temporada.

“Acá no hay rencor para nada. Palpitábamos nuestro regreso. Dios quiso que fuera así y hoy estamos acá pero dimos vuelta a la página”, señaló el DT en conferencia de prensa.

Edgardo Adinolfi (Asistente técnico) y Daniel Curbelo (Preparador físico) conformarán el cuerpo técnico del experimentado entrenador.

