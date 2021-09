Gregorio Pérez | Fuente: Liga 1

Este domingo Universitario de Deportes venció por 3-1 a Sport Huancayo por la fecha 13 de la Fase 2 de la Liga y, tras el encuentro, Gregorio Pérez se refirió al desempeño del equipo 'crema'.

"Hay mucho compromiso y orgullo por vestir esta casaquilla, más allá de algunas falencias que podamos tener nos han demostrado muchísima garra, más allá de la intención de jugar bien que también la tenemos", indicó Pérez en diálogo con RPP Noticias.

En tanto a sus expectativas para las siguientes fechas, agregó: "Los rivales también juegan y nos estamos jugando instancias decisivas no solo nosotros, sino también aquellos que quieren clasificar a torneos interncional o que se quieren salvar de la zona de abajo. Restan cuatro finales que van a ser muy duras".

Por otro lado, el entrenador urguayo indicó que Piero Quispe es incluido en el once titular no solo porque suma en bolsa de minutos: "Yo no pongo a un futbolista por bolsa de minutos si veo que quizá no está preparado para jugar. Entendemos que Piero reúne condiciones para la propuesta que nosotros llevamos a cabo, lo viene haciendo muy bien, no tiene techo y hay que ir llevándolo de a poco. Va a dar mucho más, nosotros no lo ponemos por la bolsa, sino también las características que tiene" .

José Carvallo como figura del partido:

Por último, Gregorio Pérez también se refirió al buen desempeño de su arquero, quien atajó dos penales: "Tenemos todo de José Carvallo, es un gran profesional y va a ir motivado y contento para reunirse con sus compañeros de selección, aporta experiencia y es muy importante".

Asimismo, confirmó quién irá en el arco 'crema' mientras Carvallo esté con la selección: "En lugar de José Carvallo atajará Diego Romero frente a César Vallejo".

