Gregorio Pérez llegó hasta la segunda fase de la Copa Libertadores con Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes, al margen de lo deportivo, ha sido motivo de noticia en los últimos días por el cambio de administración en el club. Después de una serie de resoluciones, Carlos Moreno fue elegido nuevamente como el responsable de gestionar la institución y su ingreso se oficializaría en los próximos días.

En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Gregorio Pérez se refirió a este asunto y reconoció que crea mucha incertidumbre en la interna del equipo. De todos modos, el entrenador de Universitario de Deportes manifestó que hará todo lo posible para que sus dirigidos mantengan el enfoque en el lado deportivo.

"En una situación ajena y realmente incómoda. Hay mucha incertidumbre y no decir eso sería alejarme de la realidad. Vamos a tratar de no perder la concentración, que es algo muy importante para jugar pensando en los hinchas de Universitario de Deportes. Ya se va a ver en el futuro, esto no es aconsejable de ninguna manera. Crea cierta intranquilidad en algunos", dijo.

En relación a lo futbolístico, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima este fin de semana por la sexta fecha del Torneo Apertura. Además de ser el primer clásico del año, será el estreno de Gregorio Pérez dirigiendo este tipo de encuentros.