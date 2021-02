Hernán Novick será el '10' de Universitario en el 2021 | Fuente: Andina / Universitario

Gregorio Pérez solo estuvo unos meses al frente de Universitario de Deportes, pero le bastó para sentir un cariño especial por el club y seguirlo ante cada detalle. Así, el estratega uruguayo se refirió al fichaje de Hernán Novick, quien será el nuevo ‘10’ del cuadro crema.

“Es un jugador con mucha experiencia, tiene buena técnica, es explosivo y cuenta con buena pegada. Jugó en equipos grandes como Peñarol, Cerro Porteño y otros no tan conocidos. Estoy convencido que va a andar muy bien en el fútbol peruano, por sus características. Además, es querendón, guapo, le va a calzar bien la camiseta de la ‘U’”, dijo en ‘Toca y Pasa’.

Novick aumenta la legión de uruguayos en el plantel merengues, en el que continúan Federico Alonso y Luis Urruti, dos de sus dirigidos durante el curso pasado.

“Ellos son agradecidos, no me cabe la menor duda por la clase de personas que son. Nosotros, los uruguayos, tenemos siempre en la mira abrir puertas para los que vienen atrás”, indicó.

Como se recuerda, Gregorio Pérez dejó Universitario por decisión de la directiva tras la para por la pandemia del coronavirus. En su paso superó la fase 1 de la Copa Libertadores y venció en el ‘Clásico’ a Alianza Lima.

“A mí se me cortó ese sueño (ser campeón). Como dicen en mi país: el ferrocarril pasó una vez y yo me subí. Luego se paró y me quedé afuera”, reflexionó.





