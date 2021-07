Hernán Novick | Fuente: Liga 1

Este domingo Universitario de Deportes ganó por 1-0 a UTC por la fecha 2 de la Fase 2 y el autor del único tanto del partido fue Hernán Novick, volante uruguayo 'crema' que estuvo de vuelta a las canchas tras superar una fecha de suspensión.

En tanto a que siempre es bueno anotar en los encuentros, Novick precisó en GOL Perú: "Sí, siempre suma, más cuando se gana, era lo que veníamos a buscar y nos vamos contentos por ese lado. Tuvimos mucho tiempo, no contabamos con los jugadores de seleccion pero en pretemporada vinimso trabajando y se vio reflejado en el primer tiempo, nos costo un poco más en el segundo".



Por otro lado, fue consultado sobre si le pasó factura o no el haberse perdido la primera fecha de la Fase 2 en tanto a lo físico o si había salido exhausto hacia el final del encuentro: "La verdad es que sentí muy bien. Al final me sentía bien, no estaba cansado".

El siguiente encuentro de Universitario de Deportes será el 31 de julio ante Carlos A. Mannucci por la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson en el estadio Miguel Grau del Callao.

