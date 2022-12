Horacio Calcaterra | Fuente: Universitario de Deportes

Horacio Calcaterra, exfutbolista de Sporting Cristal y actual volante de Universitario de Deportes, habló sobre su retorno al club 'crema' e indicó que su principal objetivo para la temporada de la Liga 1 2023 es salir campeón.

"Estoy muy contento de haber llegado a Universitario. Ahora cuento con mucha más experiencia. Estoy feliz de vestir esta camiseta, de dar este paso, venir acá. Mi objetivo principal es salir campeón", indicó el futbolista peruano-uruguayo en diálogo con las redes sociales del club merengue.

Asimismo, Calcaterra habló sobre su rol en el plantel 'crema': "A medida que ha pasado el tiempo uno va adquiriendo más responsabilidad. Cada uno sabe lo que tiene que asumir y obviamente voy a tratar de ayudar en lo que pueda, tanto dentro como fuera de la cancha. Me ha tocado reencontrarme con Herrera, Corzo, Carvallo y Polo, el grupo me parece espectacular. Me han recibido bárbaro. Voy a tratar de sumar y conseguir el objetivo con el plantel".

Por otro lado, el futbolista indicó que el mayor reto para la 'U' es volver a ganar un título nacional: "Siempre en un equipo grande hay mucha competencia. Sabía que iba a tener competencia, pero me gusta este reto, me gusta estar acá, por eso tomé la decisión de venir. Voy a tratar de conseguir un título, sé que el club hace varios años que no lo puede conseguir, y me parece que es un reto muy importante en mi carrera. Espero poder conseguirlo".

Partidos de preparación:

Por medio de sus redes sociales, el club crema oficializó los cinco rivales (cuatro nacionales y uno extranjero) a los que enfrentará tanto en Lima como en el norte del país. Los rivales serán San Martín, ADT, Cantolao, César Vallejo y Aucas de Ecuador.