Se inauguró el Centro de Alto Rendimiento de Universitario de Deportes | Fuente: Universitario

Pensando en las nuevas promesas del fútbol peruano. Universitario de Deportes inauguró el Centro de Alto Rendimiento CAR-Vidu, en las instalaciones de Campo Mar. El exfutbolista de la 'U' Juan Carlos Oblitas fue elegido el padrino de la obra.

"Nos llena de orgullo la inauguración del Centro de Alto Rendimiento. Lo que hacemos en Universitario es un tema social porque prácticamente le estamos cambiando la vida a muchas personas. Queremos ser los precursores, dar ese primer paso que necesita nuestro fútbol para poder cambiar", comentó Jean Ferrari, administrador de Universitario.



El directivo de la 'U' también agradeció a las personas que apoyaron esta iniciativa. "Esto no se hubiera dado sin la posibilidad de inversión. Esta es una primera etapa que con mucho esfuerzo estamos inaugurando. Mi agradecimiento a todas las autoridades, exfutbolistas, veo acá a los de la SAFAP, siempre en favor de futbolistas y esto también es para ellos, para los futbolistas. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo y dedicación y lo hemos podido conseguir en base a la credibilidad. La credibilidad uno no la compra, la gana en base a acciones", acotó.

Exfutbolistas estuvieron presentes en la inauguración del Centro de Alto Rendimiento | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andrea Closa

El exfutbolista Juan Carlos Oblitas, actual director general de fútbol de la FPF, fue elegido padrino del Centro de Alto Rendimiento. "El futuro de los clubes y del fútbol está en los menores. Lo que está haciendo Universitario es digno de elogio y sienta las bases para que otros clubes hagan lo mismo", dijo el 'Ciego'.

"El día en que nos demos cuenta de esto, las altas esferas vamos a mejorar una barbaridad. Por el momento estamos en pañales. Lo que hace la 'U' es digno de elogio y sienta las bases para que otros clubes emulen, sigan ese ejemplo. Así vamos a tener la posibilidad de que los talentos lleguen más rápido a los primeros equipos", indicó Oblitas.

En la inauguración también estuvieron presentes algunos congresitas y para ellos también les dedicó unas palabras. "El deporte en la vida política ha sido olvidado. Es una jalada de orejas que doy. No se dan cuenta de que el fútbol y el deporte en general es lo único que nos integra totalmente en el Perú".

Para finalizar comentó: "El ejemplo que está dando la 'U' deben seguirlo todos. Yo vengo de parte de toda la gente que me acompaña, excompañeros, exfutbolistas que he dirigido y no saben el honor que siento de apadrinar esta primera etapa”.





