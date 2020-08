Iván Santillán: "La ilusión de ser convocado a la Selección Peruana siempre está". | Fuente: Universitario de Deportes

Este viernes Ricardo Gareca dará una lista de convocados a entrenamientos en la Videna que estará integrada por jugadores del torneo local y, sin duda, uno de los nombres que suenan como posibles novedades es el de Iván Santillán, laterla izquierdo de Universitario de Deportes.

Al respecto, el jugador 'crema', que este jueves anotó un gol en el triunfo por 2-0 ante la USMP, se refirió a la posibilidad de estar entre los elegidos del 'Tigre' en esta convocatoria atípica que servirá como preparación para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"“La esperanza y la ilusión de ser convocado siempre están. Trato de hacer las cosas bien para Universitario, si no me toca ahora, ya luego se me dará la oportunidad”, indicó Santillán en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, aseguró que el hecho de ser observados de cerca por el técnico de la 'blanquirroja' ha servido como incentivo extra para los jugadores peruanos de la Liga 1 desde su reanudación.

"Creo que los jugadores han salido más motivados con todo este tema de la convocatoria de la selección. Pienso que es el sueño de todos el hecho de llegar hasta ahí", agregó el lateral de 29 años.

Iván Santillán fue el autor del segundo gol de Universitario de Deportes ante USMP y, además, fue considerado la figura del partido. El próximo encuentro de los 'cremas' será el próximo lunes 31 de agosto a las 11:00 am ante Cienciano por la fecha 9 de la Liga 1.