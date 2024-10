Jean Deza confiesa su deseo de jugar en Universitario: "Me gusta jugar en un estadio lleno"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Deza viene atravesando en buen momento en la Liga 1 Te Apuesto. El atacante de Sport Huancayo, a las órdenes de Franco Navarro, ha demostrado que sigue vigente y, por qué no, volver a dar el salto a un equipo grande del país.

En conversación con el canal de YouTube Fútbol champán, el futbolista confesó que le gustaría jugar en Universitario de Deportes. Según indicó, le gusta jugar a estadio lleno, pues eso lo motiva.

"Sí, me gustaría la 'U'. Estoy acostumbrado (jugar ante 50 mil hinchas). Es lindo. El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen. Es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad. Me gusta cuando entro a la cancha. Me encanta. Me motiva. Esa cancha está hermosa. Dios quiera", indicó Jean Deza.

Su posible llegada a Sporting Cristal y el no a Alianza Lima

Por otro lado, el futbolista de Sport Huancayo comentó que estuvo muy cerca de firmar por Sporting Cristal, pero no lo hizo por tema de presupuesto.

"Yo casi estaba firmado en Cristal en el 2020. Faltó billete. La segunda opción era Washington Corozo. Ellos tenían una página web donde ven todas las cualidades de un jugador. Me dijeron: 'Gian, eres el segundo jugador que mejor uno contra uno y el mejor sprint en Sudamérica'. ¿Tú sabes quién es el primero? Everton. Everton volaba y yo era segundo. No lo podía creer. Y tercero era Corozo. Por eso, cuando yo firmo por Alianza, lo llevan a Corozo", aseguró.

Por último, descartó regresar a Alianza Lima porque es un lugar donde no se siente cómodo. "Tengo un resentimiento con Alianza, no con la hinchada, porque la hinchada no tiene nada que ver, sino con el Fondo Blanquiazul. Pero igual, hay que ser realistas: mi nombre en Alianza Lima está manchado. Es un lugar donde no me sentiría cómodo y hay muchos jugadores que no se siente cómodos", finalizó.