Jean Ferrari | Fuente: Universitario de Deportes

En las últimas horas se ha dado a conocer que Alex Valera no continuará en Al Fateh debido a incumplimiento de pagos por parte del club. En tal sentido, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se refirió a cómo afectó esta negociacón al club 'merengue', quien lo vendió en la mitad de la temporada pasada, y cuál es la situación actual del jugador.

"Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales", indicó Ferrari en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias

Asimismo, el administrador 'crema' agregó: "No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel pero no se tratan de él".

Monto de deuda a Universitario:

Por otro lado, Jean Ferrari indicó: "Creo que Alex Valera al irse de Universitario de Deportes estuvo muy mal asesorado. Al Fateh nos está debiendo el 60% de su pase". Como se recuerda, Universitario vendió a Alex Valera a Al Fateh por el monto de 1,3 millones de euros, es decir, en caso de que el club árabe adeude ese porcentaje, se trataría de 780,000 euros.