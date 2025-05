Jean Ferrari mortificado por cierre del Monumental: "Estamos expuestos a que nos quiten la final de la Copa Libertadores"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mostró su molestia. Jean Ferrari, administrador de Universitario, se mostró en contra de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) de sancionar al Estadio Monumental con un partido sin público.

El exfutbolista lamentó la decisión de la Comisión asegurando que más allá de la sanción, la entidad no brinda herramientas para erradicar o minimizar estos tipos de actos dentro de los estadios.

"Lamentable, y lamentable por cómo viene manejando las cosas este señor (Miguel) Grau, de la Comisión de Disciplina, porque -más allá de las cosas que puedan pasar en un estadio- no te da un tipo de herramienta para dar una solución o minimizar el margen de error para poder solucionar cualquier incidente o acción que pueda suceder dentro del estadio", aseguró Ferrari en Al Ángulo.

Luego, afirmó la sanción económica de 6 UIT en realidad es de más, porque se está cerrando el Monumental para un partido de alta importancia como lo es el Universitario vs Sporting Cristal.

"Te dice: te sanciono con 6 UIT. Pero, además, no sabe qué partido es el que viene. Entonces, no me está sancionando con 30 mil o 40 mil soles. Me está sancionando con más de 2 millones de soles. Eso perjudica el flujo del sistema financiero del club. Luego, cómo crees que estará la gente. Dicho sea de paso, ya habíamos vendido más del 60% de entradas", complementó.

🎙️ Jean Ferrari, administrador de Universitario: "La gente de CONMEBOL está en Lima y está realizando una inspección al estadio. Entonces, como los de la Comisión no entienden nada y no saben de lo que estoy hablando, estamos expuestos a que también nos quiten la sede de la final… pic.twitter.com/ODidrX5Hy8 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 20, 2025

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Universitario podría perder la sede de la final de la Copa Libertadores

Por otro lado, enfatizó en que el cierre del Monumental es perjudicial para el club, pues gente de la Conmebol está en Perú realizando inspecciones para lo que será la final de la Copa Libertadores.

"La gente de Conmebol está en Lima y está haciendo inspección al estadio. Entonces, como no entienden nada estos tipos de la Comisión y no saben lo que estoy hablando, estamos expuestos a que nos quiten la sede de la final de la Copa Libertadores", dijo.

"Hay que decirles qué significa que la gente de Conmebol venga a inspeccionar al estadio. Estaban programados para ir, seguramente, el día jueves a un estadio que iba a estar abarrotado de gente y demostrando que teníamos todo un plan de seguridad aprobado", finalizó.